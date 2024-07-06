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Başkan Erdoğan Hollanda-Türkiye maçında milli takımı yalnız bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 22:19
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Başkan Erdoğan Hollanda-Türkiye maçında milli takımı yalnız bırakmadı

Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.

Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.

Erdoğan, ısınma hareketlerini tamamlayan ve soyunma odasına dönen milli futbolcuları da selamladı.

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