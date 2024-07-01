Ronaldo'nun büyük üzüntüsü! Gözyaşlarını tutamadı

Portekiz ile Slovenya, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gidildi.

Diogo Jota'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem Orsato, penaltı noktasını gösterdi.

105. dakikada penaltı için topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun vuruşunu kaleci Jan Oblak kurtardı.

Kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşayan Ronaldo, gözyaşlarını tutamadı.

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