MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev! Avusturya maçında...
Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı mücadele öncesi Montella'dan sürpriz bir değişiklik bekleniyor. İtalyan hoca, Arda Güler ile görüşerek oyuncuya farklı bir görev vereceğini iletti. İşte detaylar...
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Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.
Vincenzo Montella'nın Arda Güler'i merkez bölgesine kaydırarak sağ kanat bölgesinde İrfan Can Kahveci ya da Kerem Aktürkoğu'na forma vermeyi düşündüğü aktarıldı.
Cezalı Samet Akaydin'in yerinde ise cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı yeniden ilk 11'de yer alacak.
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