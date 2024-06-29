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MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev! Avusturya maçında...

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı mücadele öncesi Montella'dan sürpriz bir değişiklik bekleniyor. İtalyan hoca, Arda Güler ile görüşerek oyuncuya farklı bir görev vereceğini iletti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 13:12
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MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev! Avusturya maçında...

EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, yaptığı antremanla maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev! Avusturya maçında...

A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te adını son 16'ya yazdırmıştı.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev! Avusturya maçında...

Çekya karşısında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ayağından bulduğumuz gollerle grubunu 2. sırada bitiren A Milli Takım, son 16 turunda 2 Temmuz'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev! Avusturya maçında...

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev! Avusturya maçında...

Vincenzo Montella'nın Arda Güler'i merkez bölgesine kaydırarak sağ kanat bölgesinde İrfan Can Kahveci ya da Kerem Aktürkoğu'na forma vermeyi düşündüğü aktarıldı.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev! Avusturya maçında...

Cezalı Samet Akaydin'in yerinde ise cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı yeniden ilk 11'de yer alacak.

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