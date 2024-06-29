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Almanya Danimarka maçı CANLI İZLE | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Almanya - Danimarka maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 21:53 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 22:44
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Almanya Danimarka maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapıyor.

ALMANYA - DANİMARKA İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, Gündogan, Musiala, Havertz

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Hojlund

📺ALMANYA DANİMARKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇA YOĞUN YAĞIŞ ENGELİ!

Almanya - Danimarka maçı yoğun yağmur yağışı sebebiyle 35. dakikada durduruldu.

29. RANDEVU

Almanya ile Danimarka, 29. kez rakip oldu.

İki ülke arasında daha önce oynanan 28 maçta Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Almanya bu süreçte 15 galibiyet alırken, 8 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanya'nın 55 golüne Danimarka 38 golle yanıt verdi.

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