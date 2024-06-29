Almanya 2-0 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı.

Almanlar, rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Kai Havertz (p) ve 68. dakikada Jamal Musiala kaydetti.

Almanya çeyrek finalde İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

🏆⚽️ GOL | Almanya, Havertz'in penaltıdan attığı golle öne geçti! pic.twitter.com/Znyp3VDHFV — TRT Spor (@trtspor) June 29, 2024

🏆⚽️ GOL | Almanya rahatlıyor! Savunmanın arkasına hareketlenen Musiala düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi! pic.twitter.com/8XjJN9OOVa — TRT Spor (@trtspor) June 29, 2024

MAÇA YOĞUN YAĞIŞ ENGELİ!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada şiddetli yağış maçın durmasına neden oldu.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında fırtınayla beraber şiddetini artıran yağmur, oyunun durmasına sebebiyet verdi.

Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, 35. dakikasında oyunu durdurarak, oyuncuları saha kenarına davet etti.

Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.

Oliver, yağışın azalmasının ardından yaklaşık 25 dakika sonra tekrar oyuncularla sahaya geldi ve karşılaşma yeniden başladı.