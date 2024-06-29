Haberler Haberler Almanya 2-0 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

Almanya 2-0 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

EURO 2024 son 16 turu maçında Almanya, Danimarka'yı Havertz (p) ve Musiala'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 21:53 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 00:22
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Almanya 2-0 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı.

Almanlar, rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Kai Havertz (p) ve 68. dakikada Jamal Musiala kaydetti.

Almanya çeyrek finalde İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

MAÇA YOĞUN YAĞIŞ ENGELİ!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada şiddetli yağış maçın durmasına neden oldu.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında fırtınayla beraber şiddetini artıran yağmur, oyunun durmasına sebebiyet verdi.

Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, 35. dakikasında oyunu durdurarak, oyuncuları saha kenarına davet etti.

Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.

Oliver, yağışın azalmasının ardından yaklaşık 25 dakika sonra tekrar oyuncularla sahaya geldi ve karşılaşma yeniden başladı.

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