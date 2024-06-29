Haberler Haberler A Milli Takım'da Samet Akaydın'dan eleştirilere yanıt!

A Milli Takım'da Samet Akaydın'dan eleştirilere yanıt!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımız'da Samet Akaydın çarpıcı açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki stoper, kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi ve "Birisi paylaşıyor ve yayılıyor. Böylece algı oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 14:43
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A Milli Takım'da Samet Akaydın'dan eleştirilere yanıt!

EURO 2024'te son 16'ya yükselen A Milli Takımımız'ın deneyimli stoperi Samet Akaydin, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir ağır eleştirilere hedef olan Samet adeta içini döktü. İlk olarak 6 puanla gruptan çıkmalarını değerlendiren milli futbolcu, "Çok karakterli bir takımımız var. Herkes çok istiyordu. Turnuvadaki inancımız her geçen gün artıyor. Dışarıdan bazı haberleri duyuyoruz, komik yani, gülüyoruz. Burada inanılmaz bir sevgi, saygı ortamı var. Başarıdaki en önemli etkenlerden biri de bu. Burada Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hiç fark etmiyor. Birlik ve beraberlik turun geçilmesinde çok önemliydi" dedi.

'BEN İSTESEM RİSK ALMAM'

Samet, Vincenzo Montella'nın kendisi için özel bir teknik adam olduğuna vurgu yaptı. Montella'nın sistemine alışkın olduğunun altını çizen başarılı futbolcu, "Ben istesem risk almam. Hoca beni iyi tanıyor. Ben de hocayı tanıyorum. Hocanın sistemini biliyorum. Hoca gerçekten kaliteli bir futbolcu olduğumu bana hissettiriyor. İnsanlar diyormuş neden hoca ile böylesin. Onunla daha iyi oynuyorsun falan. Onunla iyi futbolcu olduğumu hissediyorum. Bana her maça çıkmadan önce, 'Sende yetenek ve kalite var. Kendine sınır koyma' diyor. Ben daha ne isterim ki. Bana bu kadar güvenen bir insanın güvenini nasıl boşa çıkarabilirim. Kesinlikle çıkarmam" diye konuştu.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Samet Akaydın zaman zaman olumsuz görüntüler üzerinden yürütülen algılara hedef olduğunu söyledi. Milli futbolcu, "Ben iyi ya da kötü eleştiri almıyorum. İyi eleştirdikleri zaman da duymuyorum, geçiyorum. Maçımı oynuyorum, unutuyorum. Gürcistan maçından sonra çok övdüler ama ben onu da geçtim. Çünkü bazı şeyler yaşıyorum. Yunanistan'a gittim. 13-14 maç oynadım orada. Beni izlemeyen insanlar bir maçtaki hata ile Yunanistan'daki performansımı yargılıyorlar. Aslında beni hiç izlemiyorlar bile. Benim 12 tane maçta üst düzey oynadığımı bilmiyorlar. Birisi paylaşıyor ve yayılıyor. Böylece algı oluşuyor" diye konuştu.

Fenerbahçe'de aynı sıkıntıyı yaşadığına vurgu yapan Samet, "Sezonun ilk yarısında 6 maçta oynamışım. Beş maçta galip gelmişsin. Sadece Trabzonspor maçını kaybetmişsin ama algı yapıyorlar. Büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Fakat alıştım artık mentali kuvvetlendirdim yani. Ondan yana bir sıkıntı yok" dedi.

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