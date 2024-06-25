Haberler Haberler Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

A Milli Takım'da 2 sene görev alan Stefan Kuntz son olarak Türkiye'nin EURO 2024 performansı hakkında dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 10:00
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Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

Milliler, EURO 2024'te yarın oldukça kritik maçta Çekya ile kozlarını paylaşacak.

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

Bizim Çocuklar, Vincenzo Montella yönetiminde zorlu maçtan beraberlikle ayrılsa bile gruptan çıkmayı garantileyecek.

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

Bu kritik mücadele öncesi son olarak A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

Turnuvada bütün maçları izlediğini belirten Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

"ALMANYA ŞAMPİYON OLUR"

Alman çalıştırıcı, Grubunu lider tamamlayan Panzerler'in başarılı olacağını belirterek, "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" dedi.

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

2 YIL A MİLLİ TAKIM'DA GÖREV ALDI

2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı.

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı.

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!

61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.

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