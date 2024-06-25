Stefan Kuntz'dan A Milli Takım için flaş yorum!
A Milli Takım'da 2 sene görev alan Stefan Kuntz son olarak Türkiye'nin EURO 2024 performansı hakkında dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi. İşte o sözler...
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Turnuvada bütün maçları izlediğini belirten Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"ALMANYA ŞAMPİYON OLUR"
Alman çalıştırıcı, Grubunu lider tamamlayan Panzerler'in başarılı olacağını belirterek, "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" dedi.
2 YIL A MİLLİ TAKIM'DA GÖREV ALDI
2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı.
12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı.
61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.
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