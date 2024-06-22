İspanya’dan daha iyisi yok

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 1-0 kazanıp farkı kaçırdıkları İtalya maçının ardından iddialı konuştu. Fuente, "Daha farklı bir sonuç elde etmek için birçok şansımız vardı ama bundan ders alıyoruz, bu bizi daha iyi yapıyor ve bu temelden gelişmeye devam edeceğiz. Bu alçakgönüllülükle çalışmaya devam etmeliyiz" dedi. İspanyol hoca, Almanya ile kıyaslanmaları hakkında ise, "Aynı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz ama geçen günkü mesajımı yineliyorum, bizden daha iyi bir takım olmadığına inanıyorum. Bu inançla ve bu saygı çerçevesinde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.