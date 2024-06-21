EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı öncesi Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması!

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu 2. maçımızda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimizde teknik direktörümüz Montella ve oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MONTELLA: RONALDO İNANILMAZ BİR OYUNCU

Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim.

"HEDEFİMİZ TOPA SAHİP OLMAK"

Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor.

"ARDA'NIN UFAK BİR YORGUNLUĞU VAR"

Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. İlk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz.

"DAHA İYİ DEFANSİF DURUŞA SAHİP OLMALIYIZ"

Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12.

"İRFAN CAN KADRODA OLMAYACAK"

Arda ufak bir yorgunluk belirisinde bulundu. İrfan Can maalesef kadroda olmayacak. Diğer bütün oyuncularımız kadroda olacak, hazırlar.

"KONSANTRE VE ARZUMUZU EKSİK ETMEDEN SAHADA OLACAĞIZ"

"Portekiz'i hiç yenemediğimizi biliyoruz ama bu sadece istatistik. Biz maça odaklanıyoruz. Ayaklarımızı yere basmalıyız, gerçeklere odaklanmalıyız. Konsantrasyonumuzu ve arzumuzu eksik etmeden sahada olacağız.

"PORTEKİZ'İN ZAAFLARINI BİLİYORUZ"

Portekiz basınından soru: "Türkiye, Portekiz karşısında nasıl bir anlayışla sahada olacak?"

Vincenzo Montella: "Seni Martinez mi yolladı? (Gülerek). Biz kompakt oynadığımız sürece rakibimiz isterse üçlü de oynayabilir. Biz onların zaaflarını biliyoruz ve değerlendireceğiz.

"MARTINEZ SAYGI DUYDUĞUM BİR İSİM"

Rakip hocanın söylediklerini okudum, saygı duyduğum bir isim. Ülkemizde forvetsiz ve ofansif oynamadığımızı söylüyor. Rakip hoca bizim ofansif oynadığımızı söylediğinde mutlu oluyorum. Rakibimize alan bırakmamamız gerekiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU: KALEYE KADAR GİDECEKTİM

Golden beri şakasını yapıyorum ama yolda 3 kez kaçırdım pozisyonu. Sağıma bakıyorum, kulübe benimle koşuyor. Aslında kaleye kadar gidecektim, kolay gözüken bir gol ama anlamlı bir gol, güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Önemli olan galibiyet tabii ki, golün bir önemi yok.

Maçlara hiçbir takım beraberlik veya mağlubiyet için çıkmaz. Tabii ki galibiyet almak istiyoruz, onun için hazırlandık. Bizim de eksiklerimiz var, Portekiz'in eksiklerini iyi çalıştık. Galibiyet alıp gruptan net bir şekilde lider olarak çıkmak istiyoruz.

Sabır bizim en büyük parolamız. Acele etmezsek yaparız. Biraz heyecanlı bir milletiz, bir an önce olsun istiyoruz. Bu bende de biraz var. Hazırlık maçları sonuç olarak kötü gözükebilir ama oyun olarak çok anlamlı noktalara dokundu. Sabırlı olursak, yarın galibiyetle ayrılmamız kaçınılmaz olur.

Takım savunması böyle turnuvalarda en önemli etkenlerden birisi. İlk maçta verdiğimiz pozisyonlar bizi sıkıntıya soktu ama Portekiz'e karşı oyun anlayışımız daha farklı olacaktır. Ben de takım savunmasına yardım eden bir oyuncuyum çok fazla belli olmasa da. İnşallah bunu takım olarak gösterebiliriz.

Hazırlık maçlarının mağlubiyetle geçmesi moralimizi biraz bozmuştu. İlk maçın turnuvanın gidişatını etkileyebileceğinin farkındaydık. İçeride yaş olarak ve dostluk olarak birbirine yakın bir grup var. İlk maçı kazandık ama hiçbir şey bitmedi. Kazandığımız zaman çok farklı bir hava olacak. Ülke olarak buna ihtiyacımız var.

2008 jenerasyonuna haksızlık yapmayalım. Hep aklımızda onlar var yakın tarih olduğu için ama bunu değiştirmek istiyoruz. Çok büyük hayaller kuruyorum ama bunu dile getirmek istemiyorum. Portekiz maçını geçersek gruplardan sonraki aşamaya bakacağız. Bu heyecanı hissettirebiliyorsak bizim için büyük bir mutluluk.

Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama rakibimize karşı hazır olmamız gerekiyor. Belli şablonlara her oyuncu hakim, Türkiye'de çok fazla üçlü oynayan takım olmadığı için sıkıntılar yaşanabiliyor ama bunlara hazır olmak zorundayız. İlk dakikalarda farklı bir skor elde edersek onların oyununun değişeceğini biliyoruz