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İspanya İtalya maçı CANLI İZLE | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu maçında İspanya ile İtalya karşı karşıya geliyor. İspanya - İtalya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 21:58
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İspanya İtalya maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu maçında İspanya ile İtalya, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de kozlarını paylaşıyor. TSİ 22.00'de başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapıyor.

İSPANYA - İTALYA İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Yamal, Nico Williams, Morata

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca

📺İSPANYA İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

B Grubu'nda ilk maçlarda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek iddiasını ortaya koymuştu. İtalya ise Arnavutluk'u tek golle geçmeyi başarmıştı.

Galip gelecek takım, gruptan çıkmayı garantileyecek.

40. RANDEVU

İspanya ile İtalya arasındaki rekabette 40. maç yapılıyor.

İki takımın daha önce oynadığı 39 müsabakada İspanya 14 kez kazanırken, İtalya 11 kez güldü. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu süreçte İspanya 45 gol atarken, İtalya 46 kez gol sevinci yaşadı.

İTALYA, İSPANYA'YA KARŞI SON 5 MAÇTA KAZANAMADI

İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda İspanya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 5 müsabakada İspanyollar, İtalyanlara hiç boyun eğmedi.

Bu süreçte İspanya 3 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İtalya, son olarak EURO 2016 son 16 turunda rakibini 2-0 mağlup etmişti.

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