EURO 2024 Almanya - Macaristan | CANLI İZLE

EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geliyor.
Almanya - Macaristan maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
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ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya - Macaristan maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
ALMANYA - MACARİSTAN İLK 11'LER
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz.
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.