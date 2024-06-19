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EURO 2024 Almanya - Macaristan | CANLI İZLE

EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Almanya - Macaristan maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 18:49 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 18:50
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EURO 2024 Almanya - Macaristan | CANLI İZLE

EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geliyor.

Almanya - Macaristan maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

📺ALMANYA - MACARİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Macaristan maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

ALMANYA - MACARİSTAN İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz.

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.

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TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı
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