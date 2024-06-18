Montella'dan Gürcistan maçı öncesi Arda Güler açıklaması

A Milli Takımımızın, Gürcistan ile oynayacağı EURO 2024 maçı öncesi Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Maalesef çok büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız.

Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır ve oyun oynamamıza izin verir. Bu maçın ertelenmesini istemem. Taraftarlarımız umarım bize ekstra güç olmaya devam eder.

Hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Biraz kestirelemez bir hal alıyoruz Arda ile, öngörülemez bir oyuncu.

Arda Güler sağ tarafta oynayacak. Pozisyon bilgisi çok yüksek bir oyuncu.