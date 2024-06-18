Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! İşte dış basında A Millilerin galibiyeti sonrası atılan manşetler...
EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı ikisi turnuvaya damga vuran gollerle 3-1 mağlup eden A Milli Takım'ımızın bu zaferi dış basında büyük ses getirdi. Türkiye - Gürcistan maçının temposuna dikkat çeken yabancı basın, millilerimizin attığı 2 golün turnuvanın en güzel golleri arasına şimdiden girdiğini ifade etti. İşte dış basında Bizim Çocukların zaferi için atılan manşetler...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 00:33 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 00:38
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Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı Arda Güler'in rüya gibi golüyle yendi. (De Telegraaf / Hollanda)
Muazzam bir atmosferde oynanan F Grubu ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı Mert Müldür ve Arda Güler'in turnuvaya damga vuracak golleriyle 3-1 mağlup etti. (So Foot / Fransa)
Arda Güler'in attığı muhteşem gol, Türkiye'ye Gürcistan karşısında zaferi getirdi. (El Pais / İspanya)
Genç Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında golünü attı, Türkiye, Dortmund'da oynanan F Grubu maçında Gürcistan'ın kalbini kırdı. (BBC / İngiltere)
Türkiye ilk maçında iki üst kalite golle Gürcistan'ı devirdi. (Votebal International / Hollanda)
Arda Güler şov yaptı, Kvaratskhelia'yı gölgede bıraktı! Türkiye, büyük heyecana sahne olan ve EURO 2024'te şimdiye kadar görülmüş en güzel 2 golle Gürcistan'ı devirdi. (The Athletic / İngiltere)
Arda Güler fırtına estirdi, Türkiye, yağmur altındaki nefes kesen maçta Gürcistan'ı ikisi turnuvaya damga vuracak gollerle 3-1 yendi. (The Guardian / İngiltere)
Türkiye yüksek tempolu maçta Gürcistan'ı domine etti. (L'Equipe / Fransa)
19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler, bir sihir tadında attığı muazzam golle Türkiye'yi Gürcistan karşısında galibiyete taşıdı. (CNN / ABD)
Kavga, sağanak yağmur ve muazzam goller... Türkiye - Gürcistan maçı EURO 2024'ü alt üst etti. (Independent / İngiltere)
Arda Güler herkesi şaşırttı! Real Madrid'de yaptıklarıyla dikkat çeken Türk yetenek, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında fırsatı çok iyi değerlendirdi. (Foot Mercato / Fransa)
Dortmund'da 90 dakikalık yüksek tempolu futbol... Türklerden rüya gibi goller: Arda Güler ve Mert Müldür, Gürcistan'ı devirdi. (Kicker / Almanya)
Kırmızı ile beyazın nefes kesen gecesi... Muhteşem bir stat atmosferinde oynanan maçta gülen Türkiye oldu. (Spiegel / Almanya)
Arda Güler, EURO 2024'te sahneye çıktı! Real Madrid'in yıldızı attığı enfes golle beklentileri karşılayacağını gösterdi. (Marca / İspanya)
Aman Tanrım! Arda Güler ne muazzam bir gol attı... 118 km/s hızla Gürcistan kalesine yolladığı füzeyle skoru 2-1'e getiren Real Madrid'in yıldızı, Avrupa Şampiyonası'na daha iyi bir başlangıç yapamazdı. (Mundo Deportivo / İspanya)
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