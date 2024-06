Arda Güler A Milli Takım tarihine geçti! C. Ronaldo'nun rekorunu kırdı

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.

Arda Güler 65. dakikada attığı enfes golle maça damgasını vurdu. Milli takımın genç yıldızı bu golle ayrıca A Milli Takım rekoru da kırdı.

İşte Ara Güler'in o müthiş golü 👇

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, attığı gol sonrası Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç Türk Milli Takımı futbolcusu oldu.

CRISTIANO RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI!

Arda, 19 yaş 114 günlükken attığı golle, Cristiano Ronaldo'yu da geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Ronaldo aynı başarıyı 19 yaş 128 günlükken EURO 2004'te kırmıştı.

İşte C. Ronaldo'nun 19 yaşında attığı o gol 👇

1⃣ @Cristiano Ronaldo scored his first @selecaoportugal goal aged 19 #OnThisDay in 2004! It's been some journey since...🇵🇹 158 caps⚽️ 88 goals🏆 EURO 2016🏆 Nations League pic.twitter.com/O2rIPFOqC1