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Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçları belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçları belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 12:50
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Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçları belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN:

17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor: Turgut Doman

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan

5 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor: Sarper Barış Saka

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: Yasin Kol

6 NİSAN PAZAR:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Batuhan Kolak

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Gürcan Hasova

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