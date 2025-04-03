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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına teşekkür!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına teşekkür!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 19 Yaş Altı takımının UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği performansın herkesi gururlandırdığını belirtti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 15:16
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına teşekkür!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 19 Yaş Altı takımının UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği performansın herkesi gururlandırdığını belirtti.

Doğan, yazılı açıklamasında, UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden 19 yaş altı takımının gösterdiği performansın kulüp vizyonunun "yansıması" olduğunu ifade etti.

Bordo-mavili kulüpte altyapıya verilen önemin altını çizen Doğan, "19 yaş altı takımımızın UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor için altyapının "seçenek değil, karakter meselesi" olduğunu anlatan Doğan, "19 yaş altı takımımız yalnızca genç yeteneklerin buluştuğu bir ekip değil, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus, Atalanta ve Inter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvanın Türk futbolu için taşıdığı öneme de dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Bu turnuva, Türk futbolunun geleceğini düşünen herkes için bir ders niteliğinde. Futbol dünyasına dikkatle baktığınızda, 18 yaşında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Gavi'yi, 19 yaşında Manchester City ile üç büyük kupayı kazanan Rico Lewis'i, 20'sinde Real Madrid'in vazgeçilmezlerinden biri olan Camavinga'yı görürsünüz. Avrupa'nın en büyük kulüpleri gençlerine güveniyor, onlara büyük sahnelerin kapısını açıyor. Bizde ise genç yetenekler hala yeterince şans bulamıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor, bu değişimin öncüsü olmaya kararlı ve bu turnuva, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Yıllardır bu doğrultuda çalışıyoruz, altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün 19 yaş altı takımımızın sahada sergilediği özgüvenin paha biçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu sadece bir başarı değil, bir duruş meselesidir. Bu noktada, Trabzonspor'un ortaya koyduğu vizyonun TFF'ye de ilham vermesini temenni ediyoruz. Türk futbolunun en büyük eksiklerinden biri, yetenekleri keşfedememek, keşfettiklerimizi geliştirememek ve elimizdekileri koruyamamaktır. Gençlerimizi Avrupa'ya kaptırmak yerine burada parlatmak, onlara cesaret ve alan açmak, hatırlatmak isterim ki futbol federasyonunun en önemli sorumluluklarından biridir. Futbolda gerçek devrimler, kağıt üstünde değil, sahada yapılır. Trabzonspor olarak bu devrimi çoktan başlattığımızı herkese ispatlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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