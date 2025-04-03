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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 15:27
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Galatasaray'da Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 3 günlük aranın ardından 7 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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