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Haberler Galatasaray Rekora koşuyor

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Osimhen kalan lig ve kupa maçlarında toplamda 4 kez daha fileleri bulursa, Napoli’de şampiyonluk getiren 31 gollük kariyer rekorunu kıracak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'da varsa yoksa Osimhen... Çifte kupa için tam konsantrasyon ile sahada mücadele eden Osimhen, inanılmaz işler yapmaya başladı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Mertes'e asist yapan Nijeryalı, önceki gün kupada F.Bahçe filelerine 2 gol bırakarak takımının yarı finale taşıdı. Attığı goller, sahadaki aidiyeti ve mücadelesi ile taraftarları kendisine hayran bırakan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor. Bu sezon resmi maçlarda 28 gol kaydeden Osimhen, kalan sürede 4 gol daha atabilirse kariyer rekorunu kıracak.

32 MAÇTA 33 SKOR

Napoli'de 22-23 sezonunda şampiyonluk yaşayan Nijeryalı futbolcu o sezon tüm kulvarlarda toplamda 31 gol sevinci yaşamıştı. Ligde ise attığı 26 golle krallık koltuğuna oturmuştu. Türkiye'de de attığı gollerle G.Saray'a çifte kupa şampiyonluğu yaşatmak isteyen Osimhen, sahaya adım attığı 32 karşılaşmada 28 gol ve 5 asist yaparak maç başına 1 tabela katkısından fazlasını yapmayı başardı. Her 89 dakikada bir gol atmayı başaran Osimhen, Kadıköy'de forma giydiği iki maçta toplamda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayıp ezeli rakibine karşı dominant bir performans sergiledi.

8 KEZ DUBLE YAPTI

Osimhen bu sezon forma giydiği 39 maçın sekizinde en az iki gol atmayı başardı Başarılı futbolcu F.Bahçe derbisiyle birlikte bir karşılaşmada yedinci kez duble yaparken, Antalya önünde ise hat-trick sevinci yaşamıştı. Osimhen ayrıca bu sezon G.Saray'ın kaydettiği 100. gole de imzasını attı.

2 KEZ KRAL OLDU

Galatasaray forması altında şampiyonluk yaşamak isteyen Victor Osimhen, gol krallığına da çok yaklaştı. Kariyerinde daha önce iki kez gol krallığı yaşayan Osimhen, bunlara bir yenisini deha eklemeye çok yakın. Ligde 20 golü bulunan Nijeryalı, Piatek'in 2 sayı önünde bulunuyor.

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