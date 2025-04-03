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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası oldukça kritik bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanacak olan mücadelede karşılaşmayı yönetecek hakem büyük merak konusuydu. Son olarak bu karşılaşmanın hakemi açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 12:37 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 12:44
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.

Ligde 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

YARIN:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk

6 NİSAN PAZAR:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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