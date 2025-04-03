GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından turnuvada yarı finale yükseldi. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk ise bu zaferle tarihi bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı.
Daha önce Pep Guardiola Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu'da mağlup etmişti. Barça lig maçında 3-1, Kral Kupası maçında ise 2-1 mağlup etmişti.
DİĞER