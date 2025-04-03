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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra...

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından turnuvada yarı finale yükseldi. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk ise bu zaferle tarihi bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 13:30
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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra...

Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un o tarihi başarısı gün yüzüne çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra...

Ajansspor'un derlediği habere göre Süper Lig devi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra...

Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra...

Daha önce Pep Guardiola Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu'da mağlup etmişti. Barça lig maçında 3-1, Kral Kupası maçında ise 2-1 mağlup etmişti.

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