Beşiktaş'ın yıldızı Immobile Inter'e transfer olacak mı? İşte o flaş gerçek!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden Ciro Immobile'nin adı transferde İtalyan ekibi Inter ile anılıyordu. Konuyla ilgili olarak yurt dışından flaş açıklama geldi. İşte detaylar...
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Oyuncunun Inter'e transferinin hiç ihtimali olmadığını belirten İtalyan gazeteci, Immobile'nin belki İtalya'ya dönebileceği ama Inter ihtimalinin sıfır olduğunu belirtti.
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