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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yıldızı Immobile Inter'e transfer olacak mı? İşte o flaş gerçek!

Beşiktaş'ın yıldızı Immobile Inter'e transfer olacak mı? İşte o flaş gerçek!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden Ciro Immobile'nin adı transferde İtalyan ekibi Inter ile anılıyordu. Konuyla ilgili olarak yurt dışından flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 15:50
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Beşiktaş'ın yıldızı Immobile Inter'e transfer olacak mı? İşte o flaş gerçek!

Beşiktaş'ın sezon sonunda Immobile ile yollarını ayırması beklenirken oyuncu için daha önce Inter iddiaları ortaya atılmıştı.

Beşiktaş'ın yıldızı Immobile Inter'e transfer olacak mı? İşte o flaş gerçek!

Çizme basınında Inter'in Mehdi Taremi'nin olası ayrılığı sonrası Immobile için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın yıldızı Immobile Inter'e transfer olacak mı? İşte o flaş gerçek!

SempreInter.com'dan İtalyan gazeteci Nima Tavallaey Roodsari'nin Milliyet'e özel yaptığı açıklamaya göre bu transferin gerçekleşme ihtimali yok.

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