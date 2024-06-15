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Hakan Çalhanoğlu: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

EURO 2024 kapsamında özel açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, “Bu turnuva bizim için çok önemli ve umuyorum ki iyi geçecek” dedi.  İşte Çalhanoğlu'nun sözlerinin tamamı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 13:36
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Hakan Çalhanoğlu: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

Türkiye A Milli Futbol Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında bir röportaj verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın çok genç ve çalışkan bir takım olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, "Önemli adımlar atmaya çalışıyoruz ki, yapıyoruz bunu da. Bu turnuva bizim için çok önemli ve Umuyorum ki iyi geçecek" dedi.

"GENÇ VE ÇALIŞKAN BİR KADROMUZ VAR"

Kulübü İnter'de iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Çalhanoğlu, "Buraya da motive geldim. Herkes çok istekli. İnşallah bunu da maçlarda gösteririz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Milli takımı seçtiğim zamanlar hiç düşünmediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Direk seçtim, kalbimi dinledim. Düşünenler de vardı, seçmeyenler de vardı. Anne ve babama teşekkür etmek istiyorum. Kültürümüzü hiçbir zaman unutmadık, nereden geldiğimizi unutmadık. Şimdi oradaki Türk'ler ülkelerine gelemediği zaman özlüyorlar. Eminim ki 'Sarı Duvar' kırmızı olacak. Orada bizi dört gözle bekliyorlar. Milli takıma aslında başarı getirmek istiyoruz. Bu benim en büyük amacım. Bu turnuva için gerçekten hislerim çok yüksek" diye konuştu.

TAKIMDA 2008 RUHU VAR MI?

Evet var. Bizim için ilk maç çok önemli, Gürcistan'a karşı oynayacağız. Hocamız sağ olsun, yanımıza fazla kişileri almıyor. Yoğun çalışalım istiyor; bu noktada onu tebrik etmek istiyorum çünkü son iki turnuvada bayağı bir organizasyon oldu. Tabii, güzel hep beraber bir arada olmak ama bir futbolcu için çalışmak ve odaklanmak daha önemlidir.

TURNUVANIN EN GEÇ VE EN POTANSİYELLİ OYUNCULARINA SAHİBİZ. SENCE BU OYUNCULAR NELER VADEDİYOR?

Oralara baktığımda, eskiye dönüp kendimi hatırlıyorum. Hepsi de pırıl pırıl kardeşlerim. Çok mütevazı, çok efendi, çok da çalışkan oyuncularımız var. Kampa geldiklerinde hiçbir zaman saygısızlık görmedim onlardan. Her zaman sahaya odaklanıp işini yapan oyuncular, yolları daha çok uzun. Tabii ki öğrenecek şeyleri de daha var. Biz de o yollardan geçtik ama eminim hepsi çok başarılı olacak. Çünkü bu yaşta milli takıma gelmek kolay değil. Bu demektir ki, potansiyelleri ve yetenekleri var.

KARİYERİNİN EN GÜZEL GOLÜNÜ HAMBURG'DA OYNARKEN ATTIN, ÜÇÜNCÜ MAÇIMIZ ORADA NELER HİSSEDİYORSUN?

Onu tekrarlamak çok zor. Biraz da şans vardı. Evet, en güzel golüm oydu. Hala yayınlanıyor, tabii benim için çok gurur verici. Güzel bir goldü. Biz her yerde zaten varız. Hangi stat, hangi şehir ve hangi ülke hiç fark etmiyor. Eminim ki bizim taraftarlarımız bizi en şekilde iyi destekleyecektirler.

INTER'DE HİÇ PENALTI KAÇIRMADIN, SIRRI NEYDİ?

Bundan önce kaçıranlar oldu; Lautaro Martinez gibi. İlk sırada oydu ilk senemde geldiğimde. İkinci sırada bendim, tabii kaptan o olunca. Doğal olarak hep ikinci olarak çekiyordum. Sonra karar değiştirildi, hoca beni seçti. Penaltı aslında dışarıdan baktığınızda kolay gözüken bir şey oluyor ama değil. Çok zor; sonuçta yüzde elliye elli kaleciyle berabersin. En zoru aslında 1-0 geride olduğun zaman veya maç 0-0 olduğunda daha çok heyecan basıyor. Ama ben her zaman sakin kalmaya çalışıyorum. Hem maçı kazandırabilirim, hem de kaybettirebilirim. Bunu birkaç kez yaşadık. Ben çekmedim tabii ama zor yani çok kolay değil.

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