2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO) başlamasına günler kaldı.

Futbolseverler tüm heyecanıyla bu turnuvayı bekliyor.

A Milli Futbol Takımı'da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlılarda Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax, genç yıldız için "Kaplan'ın Türk takımıyla #EURO2024 'da parlamasını izlemek heyecan verici! İyi şanslar abi!" paylaşımı yaptı.

Excited to watch Kaplan shine at #EURO2024 with the Turkish squad! 🇹🇷 Good luck, abi! 👏 pic.twitter.com/tPZiQPjju1