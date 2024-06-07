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İşte Frankfurt Arena'da oynanacak maçlar!

Frankfurt Arena, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 12:37
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İşte Frankfurt Arena'da oynanacak maçlar!

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek EURO 2024'ün ev sahiplerinden biri de Frankfurt'taki Deutsche Bank Park olacak. Şampiyonadaki 5 maç bu statta oynanacak.

Stadyum grup aşamasında 4, son 16 turunda ise tek maç için kapılarını açacak. Deutsche Bank Park'taki maç planlaması şöyle:

17 Haziran: Belçika-Slovakya

20 Haziran: Danimarka-İngiltere

23 Haziran: İsviçre-Almanya

26 Haziran: Slovakya-Romanya

1 Temmuz: Son 16 turu

TARİHİ

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'un iç saha maçlarını oynadığı Deutsche Bank Park, yaklaşık 100 yıl önce yapıldı.

Kapılarını Haziran 1925'te açan stadyum, sonuncusu 2002-2005 arasında olmak üzere 4 kez tadilata uğradı. Son yenileme işleminin yaklaşık 200 milyon avroya mal olduğu stadyum, UEFA organizasyonlarında 47 bin kişi kapasiteyle işletiliyor.

TÜRK MİLLİ TAKIMI, CEZASINI FRANKFURT'TA ÇEKMİŞTİ

Türk Milli Futbol Takımı, 2008'de UEFA'nın verdiği 3 maçlık tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasını Frankfurt'ta geçirdi.

Türkiye, 2006 Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile yapılan play-off baraj rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 maçlık tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda sırasıyla Malta, Moldova ve Norveç maçlarını o dönemki adıyla Commerzbank Arena'da yaptı. Milliler, ilk 2 maçı 2-0 ve 5-0'lık skorlarla kazanırken, Norveç müsabakasından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY, SÜPER KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKTI

Frankfurt Arena, Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan TFF Süper Kupa maçına da ev sahipliği yaptı.

2006 yılında ilki düzenlenen TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile Galatasaray Almanya'nın Frankfurt kentinde karşı karşıya geldi. O dönemki adıyla Commerzbank Arena'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.

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