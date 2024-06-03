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Euro 2024'e doğru - A Grubu: İskoçya

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'te A Grubu'nda müzadele edecek olan İskoçya, ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Macaristan ve İsviçre ile mücadele edecek. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 12:54
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Euro 2024'e doğru - A Grubu: İskoçya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda yer alacak İskoçya, ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Macaristan ve İsviçre ile mücadele edecek.

Futbolun anavatanı olarak bilinen Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek turnuvayla tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alacak.

Tarihinde 1992, 1996 ve 2020 Avrupa şampiyonalarına katılan İskoçya, hiçbir turnuvada grup aşamasından öteye gidemedi.

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

İskoçya, EURO 2024'e eleme grubunu ikinci bitirerek katıldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan İskoçya; İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaştı.

Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İskoçya, lider İspanya'nın ardından ikinci olarak adını finallere yazırdı.

Rakip fileleri 17 kez havalandıran İskoçya, kalesinde ise 7 gol gördü. Teknik direktör Steve Clarke'ın öğrencileri, grupta 25 gol atıp, sadece 5 gol yiyen lider İspanya'ya 2-0'lık skorla tek mağlubiyetini tattırdı.

İskoçya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 3-0

İskoçya-İspanya: 2-0

Norveç-İskoçya: 1-2

İskoçya-Gürcistan: 2-0

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-İskoçya: 0-3

İspanya-İskoçya: 2-0

Gürcistan-İskoçya: 2-2

İskoçya-Norveç: 3-3

Takım O G B M A Y Av. P
1. İspanya 8 7 0 1 25 5 20 21
2. İskoçya 8 5 2 1 17 8 9 17
3. Norveç 8 3 2 3 14 12 2 11
4. Gürcistan 8 2 2 4 12 18 -6 8
5. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 8 0 0 8 3 28 -25 0

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Kadrosundaki isimlerin çoğu Premier Lig takımlarında top koşturan İskoçya'da orta saha oyuncusu Scott McTominay ile santrfor John McGinn dikkati çekiyor.

EURO 2024 Elemeleri'nde 7 gol atan Scott McTominay ile 3 kez ağları havalandıran John McGinn, takımlarının başarısında önemli rol oynadı. Kuzey Avrupa ülkesinde, Lyndon Dykes, Kenny McLean, Callum McGregor, Ryan Porteous, Lawrence Shankland ve Stuart Armstrong birer kez ağları havalandırdı.

McGinn, mecvut kadroda 64 müsabakada attığı 18 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Bu oyuncuyu 36 milli müsabakada 9 gol atan Dykes izledi.

KADRO

Teknik direktör Steve Clarke'ın EURO 2024 için açıkladığı aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Zander Clark, Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell).

Savunma: Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Scott McKenna Kopenhag), Ross McCrorie (Bristol City), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston, Greg Taylor (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Real Sociedad).

Orta saha: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton&Hove Albion), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United).

Hücum: Che Adams (Southampton), Ben Doak (Liverpool), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian).

MAÇ TAKVİMİ

İskoçya'nın EURO 2024 A Grubu'nda oynayacağı maçların programı (TSİ) şöyle:

14 Haziran Cuma:

22.00 Almanya-İskoçya (Allianz Arena)

19 Haziran Çarşamba:

22.00 İskoçya-İsviçre (RheinEnergie)

23 Haziran Pazar:

22.00 İskoçya-Macaristan (MHP Arena)

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