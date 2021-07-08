Haberler Euro 2020 Son dakika: EURO 2020 finalinde oynanacak İngiltere - İtalya maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: EURO 2020 finalinde oynanacak İngiltere - İtalya maçının hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi... EURO 2020 finalinde oynanacak İngiltere - İtalya maçının hakemi belli oldu. Bilindiği üzere yarı final maçınlarında İtalya, penaltılarla İspanya'yı geçerken İngiltere, 104. dakikada Harry Kane'in bulduğu golle Danimarka'yı kupa dışına itmişti. Finalde oynanacak İngiltere - İtalya maçının hakemi de, Hollandalı isim Björn Kuipers oldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 19:02
Son dakika: EURO 2020 finalinde oynanacak İngiltere - İtalya maçının hakemi belli oldu!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak final mücadelesine 48 yaşındaki Kuipers'in atandığı kaydedildi.

Karşılaşmada Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.

.

SON DAKİKA