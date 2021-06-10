Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı! Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio... | İZLEYİN

Son dakika spor haberi: İşte 'ın şarkısı! , ve ... | İZLEYİN

Son dakika spor haberi: 'nın () şarkısı yayınlandı. Milli takımın şarkısını , ve seslendirdi. İşte millilerimizin şarkısı...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:34
Son dakika spor haberi: İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı! Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio... | İZLEYİN

'nın () şarkısını hazırladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

Mustafa Sandal'a , ve 'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

SON DAKİKA