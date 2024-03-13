Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! (5-12 Mart 2024)

Bilgisayar oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı.

Haftanın zirvesinde Helldivers 2 yer alırken, ikinci sırayı Forza Horizon 5 kaptı. Supermarket Simulator ise listede kendine 3. sırada yer buldu.

İşte Steam'de haftanın en çok satan oyunları:

1) Helldivers 2

2) Forza Horizon 5

3) Supermarket Simulator

4) EA Sports 2024

5) Dragon's Dogma 2

6) Elden Ring

7) Mount & Blade II: Bannerlord

8) Grand Theft Auto V (GTA 5)

9) Crusader King III

10) Ghost of Tsushima