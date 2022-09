İşte Assassin's Creed Mirage çıkış tarihi!

Oyunseverlerin en sevdiği seriler arasında yer alan Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin's Creed Mirage resmen tanıtıldı. Ubisoft Forward etkinliği içerisinde Skull and Bones, Rainbow 6 Mobile, The Division Heartland ve Assassin's Creed Mirage'in tanıtımı gerçekleştirildi.

Assassin's Creed Mirage'in Bağdat'ta geçeceği öğrenilirken, Valhalla'dan Basim Ibn Ishaq'a odaklanacağı belirtildi.

ASSASSIN'S CREED MIRAGE'İN ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Bağdat'ta geçecek oyunun çıkış tarihi ise 2023 olarak açıklanırken, net bir tarih verilmedi. Oyunun PS5, PS4, Xbox Series X/S ve PC platformları için çıkacağı belirtildi.

Assassin's Creed Mirage'in fiyatının ise 59.99 Dolar olacağı öğrenildi.

İŞTE ASSASSIN'S CREED MIRAGE'İN FRAGMANI

Baghdad, 9th century. Discover the powerful coming-of-age story of Basim, from street thief to Master Assassin.



Assassin's Creed Mirage, coming 2023. Pre-order available now.https://t.co/7qsSAyJDss#AssassinsCreed pic.twitter.com/0FXKtQGzA9