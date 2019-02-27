SuperMassive’in yıldızı Frozen’ın baskın oyunu sürüyor
27 Şubat 2019, Çarşamba
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SuperMassive’in yıldızı ’ın baskın oyunu sürüyor

SuperMassive’in yıldızı Frozen’ın baskın oyunu sürüyor

Bahçeşehir SuperMassive‘in orta koridor oyuncusu , VF Şampiyonluk Ligi’nin yeni sezonunda baskın oyununa devam ediyor.

sıralamasında zirveyi kimselere bırakmayan yıldız oyuncu, oynadığı 12 karşılaşmada +15 KDA oranı yakalamayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde altıncı haftası tamamlanan ligde; 5 kez , 3 kez oynayan bu şampiyonlarla yenilgi yüzü görmedi. PlayerBros'un haberine göre; Zoe ve Galio dışında birer kez , , ve oynayan oyuncu, bu şampiyonlardan sadece Yasuo ve Orianna ile kaybetti.

Frozen'ın oynadığı şampiyonlar ve o şampiyonlar ile tutturduğu KDA oranı:

  • Zoe: 26,5 (5 kez oynadı)
  • Galio: 30,5 (3 kez oynadı)
  • Lissandra: 8,0 (1 kez oynadı)
  • Orianna: 2,0 (1 kez oynadı)
  • Syndra 12,0 (1 kez oynadı)
  • Yasuo 4,5 (1 kez oynadı)

Oynadığı 12 karşılaşmada dakika başına, ortalama 567,7 hasar vermeyi başaran Frozen, ortalama bir maçta takımının hasar yükünün yüzde 30'unu karşılıyor. Takımının HWA Gaming ile oynadığı karşılaşmada Galio tercihi yapan Koreli oyuncu, bu karşılaşmada 10/0/11 ile oynayarak bu sezonki en iyi KDA oranlarından birini tutturmayı başarmıştı.

Lig boyunca oynadığı en baskın performansı Dark Passage karşısında yaptığı görülen Frozen, bu karşılaşmada Zoe seçimi yapmıştı. Rakip orta koridor Backlund'un elindeki Irelia'yı oyun dışı bırakmayı başaran yıldız oyuncu, bu maçta kendisi adına en çok öne geçtiği karşılaşmayı oynadı.

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 22:00
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