LOL'de Kayle ve Morgana değişiyor – Fotomaç – 18 Şubat 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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LOL'de ve değişiyor

LOL'de Kayle ve Morgana değişiyor

eague of Legends’taki değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Son olarak oyunda iki kahramanda değişikliğe gidilecek. Bu kahramanlar uzun zamandır profesyonel arenadan uzak kalan ve .

'taki değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Playerbros'un haberine göre oyunun uzun süredir profesyonel sahneden uzak kalan şampiyonu ve ara ara gördüğümüz birtakım değişiklikler ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. League of Legends'ın resmi YouTube kanalları üzerinden paylaşılan bir videoda bu iki şampiyonun yeni görsel efektlerine de yer verildi.

KAYLE: Uçmayacaksak neden kanadımız var?
MORGANA: Toprağa basmayacaksak neden ayağımız var?

Kayle ve Morgana'nın bahsettiği görsel değişiklik ve yetenek görsellerindeki farklılaşma hemen aşağıda sizlerle.

  1. 24.02.2019
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