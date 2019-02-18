LOL'de Kayle ve Morgana değişiyor

League of Legends'taki değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Playerbros'un haberine göre oyunun uzun süredir profesyonel sahneden uzak kalan şampiyonu Kayle ve ara ara gördüğümüz Morgana birtakım değişiklikler ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. League of Legends'ın resmi YouTube kanalları üzerinden paylaşılan bir videoda bu iki şampiyonun yeni görsel efektlerine de yer verildi.

KAYLE: Uçmayacaksak neden kanadımız var?

MORGANA: Toprağa basmayacaksak neden ayağımız var?



Kayle ve Morgana'nın bahsettiği görsel değişiklik ve yetenek görsellerindeki farklılaşma hemen aşağıda sizlerle.