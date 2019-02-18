eague of Legends’taki değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Son olarak oyunda iki kahramanda değişikliğe gidilecek. Bu kahramanlar uzun zamandır profesyonel arenadan uzak kalan Kayle ve Morgana.
League of Legends'taki değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Playerbros'un haberine göre oyunun uzun süredir profesyonel sahneden uzak kalan şampiyonu Kayle ve ara ara gördüğümüz Morgana birtakım değişiklikler ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. League of Legends'ın resmi YouTube kanalları üzerinden paylaşılan bir videoda bu iki şampiyonun yeni görsel efektlerine de yer verildi.
KAYLE: Uçmayacaksak neden kanadımız var?
MORGANA: Toprağa basmayacaksak neden ayağımız var?
Kayle ve Morgana'nın bahsettiği görsel değişiklik ve yetenek görsellerindeki farklılaşma hemen aşağıda sizlerle.
- 24.02.2019
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
LOL'de Kayle ve Morgana değişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.