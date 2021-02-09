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BB Erzurumsporlu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

ekiplerinden 'un yeni transferlerden Mostapha 'in sağ arka adalesinde tendon hasarı tespit edildiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 16:41
BB Erzurumsporlu El Kabir 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Kulüp Doktoru , futbolcular , ve Mostapha 'in sakatlıkları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gül, 'in 24. haftasında karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan El Kabir'in sağ arka adalesinde tendon hasarı olduğunu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

maçında tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın ise 4 haftalık tedavi sürecinin tamamlandığını ifade eden Gül, oyuncunun 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlanacağının planlandığını kaydetti.

Gül, devre arası takım kadrosuna katılan Elba Rashani'nin bireysel antrenmanlarını tamamladığını ve takımla çalışmalara başladığını aktardı.



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