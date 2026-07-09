CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Mısır Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı!

Mısır Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı!

Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:41
Mısır Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı!

Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yönetim kurulunun sözleşme yenileme ve onaylama işlemlerine ilişkin özel prosedürler, milli takım kafilesi yurda döner dönmez gerçekleştirilecektir." denildi.

Mısır basınına göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır, son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

F.Bahçe'nin yıldızına Komşu'dan sürpriz talip!
Kante'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin transfer kararı...
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Avrupa'nın "dördüncü küresel güç" olma fırsatı: Merkezde Türkiye var!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ve Göztepe arasında flaş takas!
G.Saray'dan Avrupa devlerine Sanchez mesajı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Avrupa devlerine Sanchez mesajı! G.Saray'dan Avrupa devlerine Sanchez mesajı! 11:05
Filenin Sultanları, ABD karşısında Filenin Sultanları, ABD karşısında 10:45
Beşiktaş'ta aynı gün iki hazırlık maçı Beşiktaş'ta aynı gün iki hazırlık maçı 10:35
Iğdır FK'dan iki takviye daha Iğdır FK'dan iki takviye daha 10:28
Hajduk Split-Zilina maçı ne zaman? Hajduk Split-Zilina maçı ne zaman? 10:16
Salih Sarıkaya, Erzurumspor'a veda etti Salih Sarıkaya, Erzurumspor'a veda etti 10:13
Daha Eski
Orkun Kökçü'den Salih Özcan sözleri! Orkun Kökçü'den Salih Özcan sözleri! 10:10
CSKA Sofia-Derry City maçı detayları! CSKA Sofia-Derry City maçı detayları! 10:09
Vojvodina-Ferencvaros maçı hangi kanalda? Vojvodina-Ferencvaros maçı hangi kanalda? 10:02
Kante'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin transfer kararı... Kante'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin transfer kararı... 10:01
F.Bahçe'nin yıldızına Komşu'dan sürpriz talip! F.Bahçe'nin yıldızına Komşu'dan sürpriz talip! 09:59
FC Sheriff-Aluminij maçı detayları! FC Sheriff-Aluminij maçı detayları! 09:55