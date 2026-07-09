Mısır Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı!

Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı.
Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yönetim kurulunun sözleşme yenileme ve onaylama işlemlerine ilişkin özel prosedürler, milli takım kafilesi yurda döner dönmez gerçekleştirilecektir." denildi.
Mısır basınına göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır, son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.