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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Mısır Futbol Federasyonu'ndan François Letexier için soruşturma talebi!

Mısır Futbol Federasyonu'ndan François Letexier için soruşturma talebi!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Lionel Messi'li Arjantin 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılırken Mısır'dan maç sonu karşılaşmanın yönetimi hakkında büyük tepki gelmişti. Son olarak Mısır Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı ve mücadelenin hakemi François Letexier için FIFA'ya soruşturma talebinde bulundu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 19:18
Mısır Futbol Federasyonu'ndan François Letexier için soruşturma talebi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği maçın yankıları sürmeye devam ediyor. Mücadeleden Mısır, 3-2'lik skorla mağlup ayrılırken hakem François Letexier'in yönetimi hakkında Mısır'dan büyük tepki gelmişti. Son olarak Mısır Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar geldi.

Mısır Futbol Federasyonu, maçın Fransız hakemi François Letexier hakkında soruşturma açılması talebiyle FIFA'ya şikayette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abou Rida, hakem ekibinin yaptığı ciddi hakem hataları ve çifte standart nedeniyle Mısır takımının maçı kaybetmesine ve Dünya Kupası'na veda etmesine yol açan Fransız hakem François Letexier hakkında soruşturma açılması talebiyle FIFA'ya şikayette bulundu."

Federasyon, açıkça hakem hataları yapıldığı ve bazı görüntülerin incelenmesinde ısrarla kaçınıldığı gerekçesiyle hakem ekibi ve VAR hakemleri hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Federasyon ayrıca, yapılan hataların soruşturulmasının ardından hakem ve tüm ekibinin Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesini talep etti ve Mısır Milli Takımı'na karşı ayrımcılık suçu işlendiğini öne sürdü.

"HAKEM ADİL DAVRANMIYOR"

Maçın ardından Mısırlı futbolcu Mostafa Zico, "Hakem adil davranmıyor. Bu bir zulüm, apaçık bir zulüm. Maçın başından beri tüm bir ülkenin emeğini çöpe atıyor, sürekli üzerimize geliyor. Arjantin karşısında 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez. Turnuva yönlendiriliyor. Allah bize yeter. Bu maç sanki ayarlanmış gibiydi. 2-0 öndeydik ve sürekli üzerimize geliyordu. Görünüşe bakılırsa Arjantin'i bir Dünya Kupası şampiyonluğu daha için şimdiden tebrik etmek gerekiyor." ifadelerine yer vermişti.

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