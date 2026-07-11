Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti

Güney Afrika Ligi takımlarından Mamelodi Sundowns'da oynayan ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasıyla bütün grup maçlarında mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu Jayden Adams yaşamını yitirdi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından "Futbol bir değerini kaybetti" sözleriyle ölüm haberi duyurulan Adams'ın neden yaşamını yitirdiği ise bilinmiyor.

Jayden Adams, Güney Afrika forması ile 9 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Adams, Dünya Kupası'nda takımının oynadığı 3 maçta da forma giydi. Güney Afrika Ligi takımlarından Stellenbosch FC'da profesyonel kariyerine başlayan Jayden Adams, 5 sezon boyunca takımda forma giydikten sonra Mamelodi Sundowns'a transfer oldu.