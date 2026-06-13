Katar-İsviçre | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ve İsviçre, gruptaki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor. Levi's Stadyumu'nda oynanan mücadelede tarafların tek hedefi dev turnuvaya 3 puanla başlangıç yapmak. B Grubu'nda Kanada ve Bosna Hersek'in 1-1 berabere kalmasının ardından bu karşılaşmadan galip ayrılan taraf, grupta ilk haftayı lider olarak tamamlayacak.

Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KATAR-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Katar-İsviçre karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

KATAR-İSVİÇRE MAÇI İLK 11'LER

Katar: Abunada, Miguel, Laye, Gaber, Aloui, Ahmed, Khoukhi, Madibo, Edmilson, Afif, Abdurisag

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Vargas, Embolo