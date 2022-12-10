Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li muhabir Grant Wahl hayatını kaybetti

Spor muhabiri Grant Wahl'un dün oynanan Hollanda - Arjantin maçı sırasında, basın alanında rahatsızlandığını ve burada acil tıbbi tedavi aldıktan sonra hastaneye sevk edildiği belirtildi. Wahl'un ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Wahl, dün akşam sosyal medya hesabından en son "Hollanda tarafından tasarlanmış inanılmaz bir duran top golü" mesajını paylaşmıştı.

ABD Futbol Federasyonu Wahl'un hayatını kaybetmesinin ardından basın açıklaması yayınlayarak futbolun Wahl'un hayatı olduğunu belirtti. Açıklamada Wahl'un eşi Dr. Celine Gounder'a başsağlığı dilendi. Wahl'ün eşi Gounder federasyonun basın açıklamsını tekrar paylaşarak, "Tam bir şoktayım" mesajını paylaştı.

Alanında oldukça tanınmış olan Grant Wahl, ABD'de ünlü haber televizyon kanalları ve gazetelerine futbol alanında muhabirlik ve gazetecilik yapıyordu.