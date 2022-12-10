Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li muhabir Grant Wahl hayatını kaybetti

Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li muhabir Grant Wahl hayatını kaybetti

Son dakika spor haberleri... Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda oynanan Hollanda-Arjantin maçını takip eden ABD'li ünlü spor muhabiri Grant Wahl, mücadele sırasında aniden yere yığılmıştı. Wahl'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:54 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:14
Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li muhabir Grant Wahl hayatını kaybetti

Spor muhabiri Grant Wahl'un dün oynanan Hollanda - Arjantin maçı sırasında, basın alanında rahatsızlandığını ve burada acil tıbbi tedavi aldıktan sonra hastaneye sevk edildiği belirtildi. Wahl'un ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Wahl, dün akşam sosyal medya hesabından en son "Hollanda tarafından tasarlanmış inanılmaz bir duran top golü" mesajını paylaşmıştı.

ABD Futbol Federasyonu Wahl'un hayatını kaybetmesinin ardından basın açıklaması yayınlayarak futbolun Wahl'un hayatı olduğunu belirtti. Açıklamada Wahl'un eşi Dr. Celine Gounder'a başsağlığı dilendi. Wahl'ün eşi Gounder federasyonun basın açıklamsını tekrar paylaşarak, "Tam bir şoktayım" mesajını paylaştı.

Alanında oldukça tanınmış olan Grant Wahl, ABD'de ünlü haber televizyon kanalları ve gazetelerine futbol alanında muhabirlik ve gazetecilik yapıyordu.

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