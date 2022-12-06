Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz İsviçre maçı CANLI İZLE (Portekiz-İsviçre canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

Portekiz İsviçre maçı CANLI İZLE (Portekiz-İsviçre canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında H Grubu lideri Portekiz, G Grubu 2.'si İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Portekiz-İsviçre maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 22:30
Portekiz İsviçre maçı CANLI İZLE (Portekiz-İsviçre canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turunda 6 puanla H Grubu'nu lider bitiren Portekiz ile G Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan İsviçre kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

PORTEKİZ İSVİÇRE İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Bernardo Silva, Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes, Joao Felix, Ramos.

İsviçre: Sommer, Fernandes, Akanji, Rodriguez, Schar, Freuler, Xhaka, Sow, Vargas, Shaqiri, Embolo.

👉 PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

PORTEKİZ-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz ile İsviçre arasında Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, İspanya'yı penaltılarla devirdi!
Fas tarih yazdı! İspanya turnuvadan elendi
G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fas tarih yazdı! İspanya turnuvadan elendi
Busquets rekora ortak oldu! Gavi...
BQ1 NEDİR?
ChatGPT nedir?
KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi F.Bahçe Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi 22:14
G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! 21:59
Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ameliyat oldu! Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ameliyat oldu! 21:27
Yunus Akgün'den şampiyonluk sözleri! Yunus Akgün'den şampiyonluk sözleri! 20:57
Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! 20:30
F.Bahçe Opet'ten Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlangıç F.Bahçe Opet'ten Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlangıç 20:24
Daha Eski
Mehmet Büyükekşi 2. Lig kulüp başkanlarıyla görüştü Mehmet Büyükekşi 2. Lig kulüp başkanlarıyla görüştü 20:15
Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü 20:01
G.Saray - Villarreal | CANLI G.Saray - Villarreal | CANLI 19:57
G.Saray yıldız isimle uzattı! G.Saray yıldız isimle uzattı! 18:51
Fırtına'nın hazırlık maçının saati değişti! Fırtına'nın hazırlık maçının saati değişti! 18:16
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı 18:14