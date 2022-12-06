Portekiz İsviçre maçı CANLI İZLE (Portekiz-İsviçre canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turunda 6 puanla H Grubu'nu lider bitiren Portekiz ile G Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan İsviçre kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
PORTEKİZ İSVİÇRE İLK 11'LER
Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Bernardo Silva, Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes, Joao Felix, Ramos.
İsviçre: Sommer, Fernandes, Akanji, Rodriguez, Schar, Freuler, Xhaka, Sow, Vargas, Shaqiri, Embolo.
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PORTEKİZ-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Portekiz ile İsviçre arasında Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
?GOOOLL!! GONÇALO RAMOS! İNANILMAZ BİR ŞUT, HARİKA BİR GOL!! pic.twitter.com/JtMvXJZbt4— TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022