Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası'ndan elenen Almanya Teknik Direktör Oliver Bierhoff'u gönderdi

Dünya Kupası'ndan elenen Almanya Teknik Direktör Oliver Bierhoff'u gönderdi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan Almanya Milli Takım'nda fatura, teknik direktör Oliver Bierhoff'a kesildi. Almanya Futbol Federasyonu, Oliver Bierhoff ile yollarını ayırdı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 13:55
Dünya Kupası'ndan elenen Almanya Teknik Direktör Oliver Bierhoff'u gönderdi

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), milli takımlar direktörü olarak görev yapan Oliver Bierhoff ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi sonrası ilk üst düzey istifa yaşandı.

DFB'den yapılan açıklamada, Oliver Bierhoff ile 2024 yılına kadar olan sözleşmesini erken feshetme konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Bierhoff'un 2004'ten bu yana hizmet ettiğini belirterek, "Son birkaç turnuva sportif hedeflerin gerisinde kalsa da, o güzel anlarda da görev yaptı. Çalkantılı zamanlarda bile her zaman hedeflerinin ve vizyonunun peşinden gitti ve DFB'de kalıcı bir iz bıraktı. DFB çalışanları adına Oliver Bierhoff'a bizim için ve Almanya'da futbol için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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