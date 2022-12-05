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Brezilya 4-1 Güney Kore (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sambacılar çeyrek finale yükseldi!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda G Grubu lider Brezilya, H Grubu ikincisi Güney Kore'yle karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi Sambacılar 4-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 23:54
Brezilya 4-1 Güney Kore (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sambacılar çeyrek finale yükseldi!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore kozlarını paylaştı. Mücadele Sambacılar'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Vinicius Jr. 13'te Neymar (p), 29. dakikada Richarlison ve 36'da Paqueta kaydetti. Güney Kore'nin tek golü ise 76'da Seung-Ho Paik'ten geldi.

Bu sonucun ardından Brezilya adını çeyrek finale yazdırdı. Güney Kore ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

RAKİP HIRVATİSTAN!

Çeyrek finale yükselen Brezilya'nın rakibi, Japonya'yı eleyen Hırvatistan oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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