İRAN ABD MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İran - ABD maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İran ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İran - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İRAN - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İran - ABD maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İran: H Hosseini; Rezaeian, M Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Ali Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi, Azmoun

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams, Musah, McKennie; Pulisic, Weah, Wright