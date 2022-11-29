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2022 FIFA Dünya Kupası'nda taraftarlar için turnuva düzenleniyor

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda mücadele eden 32 takımın taraftarları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 16:41
2022 FIFA Dünya Kupası'nda taraftarlar için turnuva düzenleniyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 32 takımın taraftarları arasında düzenlenen turnuva başladı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan FIFA Taraftar Festival Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine dünyaca ünlü eski futbolcular Cafu, Samuel Eto'o, Xavi ve Ronald de Boer katıldı.

32 takım, milli marşları eşliğinde sahaya davet edildi. Cafu, Eto'o, Xavi ve De Boer, sohbet ettiği taraftarlara başarı dileğinde bulundu.

Futbol turnuvası, İngiltere-İran ve Katar-Ekvador maçlarıyla başladı. Organizasyonun ilk gününde 8 karşılaşma yapılacak. Dört gün sürecek turnuva, 2 Aralık'ta son bulacak.

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