Haberler Dünya Kupası 2022 Kamerun'da Andre Onana depremi!

Kamerun'da Andre Onana depremi!

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Sırbistan'la karşılaşacak olan Kamerun'da Andre Onana şoku yaşanıyor. 26 yaşındaki kaleci disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:53 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:56
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Kamerun'da Andre Onana depremi!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. İlk maçını İsviçre ile oynayan Kamerun, 1-0 yenilmişti. Sırbistan ise Brezilya'ya 2-0'la boyun eğmişti.

Bu kritik mücadele öncesi Kamerun'da Andre Onana depremi yaşandı. Fransız basınından AFP'nin haberine göre Inter forması giyen 26 yaşındaki başarılı eldiven, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Olayın neden kaynaklandığına ve kadro dışı süresine dair bilgi ise verilmedi.

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