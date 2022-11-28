Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. İlk maçını İsviçre ile oynayan Kamerun, 1-0 yenilmişti. Sırbistan ise Brezilya'ya 2-0'la boyun eğmişti.

Bu kritik mücadele öncesi Kamerun'da Andre Onana depremi yaşandı. Fransız basınından AFP'nin haberine göre Inter forması giyen 26 yaşındaki başarılı eldiven, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Olayın neden kaynaklandığına ve kadro dışı süresine dair bilgi ise verilmedi.