MEKSİKA POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Meksika - Polonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Meksika ile Polonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Meksika - Polonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

MEKSİKA - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Meksika - Polonya maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Mexika: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Guardado; Lozano, Martin, Vega

Polonya: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski

44 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.