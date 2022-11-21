Haberler Dünya Kupası 2022 Cristiano Ronaldo'dan Messi ve satranç fotoğrafı yorumu! "Umarım şah-mat eden olurum"

Cristiano Ronaldo'dan Messi ve satranç fotoğrafı yorumu! "Umarım şah-mat eden olurum"

Portekiz'in dünyaca ünlü süperstarı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası H Grubu'nda oynayacakları Gana maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Ronaldo yaptığı açıklamada, Messi ile beraber aynı anda sosyal medyada paylaştıkları 'satranç fotoğrafına' dair mizahsen bir açıklama yaptı. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:11
Cristiano Ronaldo'dan Messi ve satranç fotoğrafı yorumu! "Umarım şah-mat eden olurum"

Portekiz'in dünyaca ünlü starı Cristiano Ronaldo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ronaldo konuşmasında, Messi ile beraber aynı anda paylaştıkları satranç fotoğrafına atıfta bulundu.

"UMARIM ŞAH-MAT YAPARIM"
Ronaldo yaptığı konuşmada, "Umarım Dünya Kupaı'nda şah-mat eden kişi olurum." yorumunu yaptı.

Ronaldo, konuşmasının devamında, "Lütfen bundan sonra diğer oyuncularla konuşurken benim hakkımda konuşmayın. Oyuncuların kendileri hakkında veya Dünya Kupası hakkında konuşun." dedi.

Öte yandan Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.



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