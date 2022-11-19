Virgil van Dijk'tan Dünya Kupası ve Hollanda Milli Takım yorumu: Süper yıldızımız yok

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'yla mücadele edecek Virgil van Dijk, Pazar günü başlayacak turnuva öncesinde açıklamalarda bulundu.

GQ dergisinin İngiltere edisyonuna değerlendirmelerde bulunan Hollandalı stoper, Dünya Kupası'da 3 ülkeyi öne çıkardı.

Van Dijk, şampiyonluk için Brezilya, İngiltere ve Fransa'nın favoriler olduğunu belirterek, "Takım olarak yetenekli ve iyi bir seviyedeyiz. Bir süper yıldızımız yok ve bu bazı açılardan bize yardımcı olabilir. Dünya Kupası neler getirecek göreceğiz. Ancak takımdaki herkes ve teknik ekip, iyi işler yapabileceğimiz konusunda emin." ifadelerini kullandı.

Hollanda Dünya Kupası'nda hangi grupta?

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, ev sahibi Katar'ın yer aldığı A Grubu'nda bulunuyor.

Turnuvadaki ilk maçında 21 Kasım Pazartesi günü Senegal'le karşılaşacak Louis Van Gaal'in ekibi, Ekvador ve Katar maçlarının ardından Dünya Kupası grup etabını tamamlayacak.

Hollanda'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax).



Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind, Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).



Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta), Cody Gakpo, Xavi Simons (PSV).



Forvet: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Beşiktaş).