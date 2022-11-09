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Galler'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Son dakika haberleri... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınasının başlamasına az bir süre kala katılım sağalayacak olan ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. Kupada yer alacak olan ülkelerden Galler'in de kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 23:39
Galler'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Galler Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Robert Page, sakatlığı bulunan Joe Allen'ı da 26 kişilik kadroya dahil etti.

B Grubu'nda ABD, İran ve İngiltere ile karşılaşacak Galler'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Savunma: Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (Wimbledon), Connor Roberts (Burnley), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Aaron Ramsey (Nice), Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Dylan Levitt (Dundee United), Rubin Colwill (Cardiff City), Jonny Williams (Swindon Town), Matthew Smith (Milton Keynes Dons), Sorba Thomas (Huddersfield Town)

Forvet: Gareth Bale (Los Angeles), Daniel James (Fulham), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest)

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