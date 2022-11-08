Dünya Kupası tarihine geçen maç! 173 bin 850 seyirci...

Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 21 organizasyonu, 40 milyon 532 bin 478 kişi izledi.
Şu ana kadar 900 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45 bin 36 oldu.
ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası, 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi takip etti.
İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkat çekti.
Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti.
Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası için 3 milyon 31 bin 768 kişi (ortalama 47 bin 371) statlarda yer aldı.
21 kupa ve seyirciler
Yapılan 21 Dünya Kupası ve seyirci sayıları şöyle:
|
Dünya Kupası
|
Maç
|
Seyirci
|
Ortalama
|
18
|
590,549
|
32,808
|
1934 İtalya
|
17
|
363,000
|
21,353
|
1938 Fransa
|
18
|
375,700
|
20,872
|
1950 Brezilya
|
22
|
1,045,246
|
47,511
|
1954 İsviçre
|
26
|
768,607
|
29,562
|
1958 İsveç
|
35
|
819,810
|
23,423
|
1962 Şili
|
32
|
893,172
|
27,912
|
1966 İngiltere
|
32
|
1,563,135
|
48,848
|
1970 Meksika
|
32
|
1,603,975
|
50,124
|
1974 Batı Almanya
|
38
|
1,865,753
|
49,099
|
1978 Arjantin
|
38
|
1,545,791
|
40,679
|
1982 İspanya
|
52
|
2,109,723
|
40,572
|
1986 Meksika
|
52
|
2,394,031
|
46,039
|
1990 İtalya
|
52
|
2,516,215
|
48,389
|
1994 ABD
|
52
|
3,587,538
|
68,991
|
1998 Fransa
|
64
|
2,785,100
|
43,517
|
2002 G.Kore-Japonya
|
64
|
2,705,197
|
42,269
|
2006 Almanya
|
64
|
3,359,439
|
52,491
|
2010 Güney Afrika
|
64
|
3,178,856
|
49,670
|
2014 Brezilya
|
64
|
3,429,876
|
53,592
|
2018 Rusya
|
64
|
3,031,768
|
47,371
|
TOPLAM
|
900
|
40,532,478
|
45,036
Maracana Stadı'nın rekoru
Futbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip.
Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173 bin 850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma, turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti.
Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma, Brezilya-Uruguay mücadelesinden sonra en çok seyirci toplayan maçlar olarak ön plana çıktı.