Haberler Dünya Kupası 2022 Danimarka’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Danimarka’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Danimarka’nın, 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. 21 kişilik turnuva kadrosunda Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Trabzonspor'dan Jens Stryger Larsen de yer aldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 09:02
Danimarka’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvaya katılacak ülkelerin de kadroları belli olmaya başladı. Avrupa ülkesi Danimarka'nın açıklanan kadrosunda Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Trabzonspor'dan Jens Stryer Larsen de kendilerine yer buldu.

DANİMARKA'NIN KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

"Kasper Schmeichel, Oliver Christensen, Simon Kjaer, Joakim Maehle, Rasmus Nissen Kristensen, Daniel Wass, Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Joachim Andersen, Victor Nelsson, Mathias Jensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Andreas Skov Olsen, Andreas Cornelius, Jonas Wind, Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite, Jesper Lindstrom."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu transferi açıklandı! İşte bonservis bedeli...
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: "Sevgililer mi?"
Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...
Maç sonrası çarpıcı sözler! "F.Bahçe sırat köprüsünden geçti"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Brezilya’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu!
TSK'dan Dünya Kupası'na güvenlik desteği
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (8 Kasım Salı)
Doğalgaz yardımları ne zaman, ne kadar yatacak?
Kuran'da ay tutulması geçer mi, etkileri nelerdir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında... Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında... 09:48
Belözoğlu'dan gazeteciye tepki! "Telefonunu kapatacaksın" Belözoğlu'dan gazeteciye tepki! "Telefonunu kapatacaksın" 09:19
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ameliyat oldu Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ameliyat oldu 09:12
Maç sonrası çarpıcı sözler! "F.Bahçe sırat köprüsünden geçti" Maç sonrası çarpıcı sözler! "F.Bahçe sırat köprüsünden geçti" 09:02
Yazarlardan F.Bahçe Sivas maçı yorumları! "Penaltı diyenle futbol konuşmayın" Yazarlardan F.Bahçe Sivas maçı yorumları! "Penaltı diyenle futbol konuşmayın" 08:49
Hakeme ağır eleştiri! "Yapamadı" Hakeme ağır eleştiri! "Yapamadı" 07:27
Daha Eski
Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! 01:38
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük 01:17
Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! 01:17
Real Madrid'e Vallecano şoku! Real Madrid'e Vallecano şoku! 01:16