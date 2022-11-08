Haberler Dünya Kupası 2022 Avustralya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Avustralya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Avustralya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 15:47
Avustralya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuva tarihindeki en iyi derecesini, 2006'da son 16 turuna yükselerek elde eden milli takımın kadrosu belirlendi.

Teknik direktör Graham Arnold, 26 kişilik kadroda, yeni yılda İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olacak 18 yaşındaki forvet oyuncusu Garang Kuol'a da yer verdi.

Son şampiyon Fransa'nın yanı sıra Danimarka ve Tunus ile beraber D Grubu'nda yer alacak Avustralya'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Mathew Ryan (Kopenhag), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Savunma: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Thomas Deng (Aibirex Niigata), Joel King (Odense Boldklub), Nathaniel Atkinson (Hearts), Fran Karacic (Brescia), Harry Souttar (Stoke City), Kye Rowles (Hearts), Craig Goodwin (Adelaide United)

Orta saha: Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Verona), Bailey Wright (Sunderland), Cameron Devlin (Hearts), Riley McGree (Middlesbrough), Keanu Baccus (St. Mirren)

Forvet: Awer Mabil (Cadiz), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian), Jamie Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Garang Kuol (Central Coast Mariners)

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 2 imza birden! Jorge Jesus onayladı, yönetim kolları sıvadı
Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili olay itiraf: "Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım"
Serdar döndü F.Bahçe duvar ördü! Yenen gol...
Rıdvan Yılmaz savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sepp Blatter'dan flaş Katar açıklaması
Rachid Ghezzal'dan sağlık durumu hakkında açıklama
10 Kasım tatil mi, yarım gün mü?
KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Canlı döviz ve altın kuru takibi (8 Kasım)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor'dan çifte imza Kayserispor'dan çifte imza 15:35
Türkiye Kupası'nda sahaya kedi girdi! Türkiye Kupası'nda sahaya kedi girdi! 15:17
Atletic Bilbao - Valladolid maçı hangi kanalda? Atletic Bilbao - Valladolid maçı hangi kanalda? 14:49
Osasuna - Barcelona maçı hangi kanalda? | İspanya La Liga Osasuna - Barcelona maçı hangi kanalda? | İspanya La Liga 14:47
Elche - Girona maçı saat kaçta? Elche - Girona maçı saat kaçta? 14:44
Fırtına'dan 'Olağanüstü Genel Kurul' açıklaması! Fırtına'dan 'Olağanüstü Genel Kurul' açıklaması! 14:33
Daha Eski
Galatasaray-Ofspor maçı hangi kanalda? Galatasaray-Ofspor maçı hangi kanalda? 14:32
Serdar döndü F.Bahçe duvar ördü! Yenen gol... Serdar döndü F.Bahçe duvar ördü! Yenen gol... 14:31
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor maçı canlı izle Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor maçı canlı izle 14:28
Ankaragücü - Amedspor maçı canlı izle Ankaragücü - Amedspor maçı canlı izle 14:21
Alanyaspor - Sakaryaspor maçı canlı izle Alanyaspor - Sakaryaspor maçı canlı izle 14:13
Icardi'den Buruk paylaşımı! Saçlarını boyadı Icardi'den Buruk paylaşımı! Saçlarını boyadı 13:59